В Европе призвали банки ускорить уход из России

Европейский центробанк призвал иностранные банки к июню предоставить стратегию выхода с российского рынка для ускорения процесса, сообщает РБК.

Такая просьба связана с тем, что существует угроза вторичных санкций со стороны США. По данным Financial Times, вторичные санкции грозят серьезным ущербом для банковской системы.

На прошлой неделе австрийский Raiffeisen Bank International под давлением Америки отказался от сделки по обмену активов в РФ на активы в Евросоюзе. Активность США — это главная причина для беспокойства в Европейском центробанке.

Вашингтон переживает за расширение присутствия Raiffeisen в России. С декабря по середину апреля RBI разместил около 2,5 тыс. объявлений о приеме на работу в РФ.