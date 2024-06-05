В Ново-Ольховской школе Наро-Фоминского округа приступили к фасадным работам

В рамках президентской программы по капремонту школ, в селе Новая Ольховка Наро‑Фоминского округа продолжается капитальный ремонт здания Ново-Ольховской школы. Подрядчик завершает демонтажные работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

«На объекте завершается демонтаж внутренних конструкций. Рабочие приступили к кровельным и фасадным работам. В здании школы также ведутся общестроительные работы и монтаж инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

В рамках капремонта на объекте планируется обновить фасад и кровлю, инженерные коммуникации, выполнить устройство перегородок и полностью обновить внутреннюю отделку.

Здание средней общеобразовательной школы было построено в 1987 году, а площадь трехэтажного здания школы составляет более 4,5 тыс. кв. метров. Создать для учащихся все условия для комфортного обучения и внеурочной жизни — одна из приоритетных задач.

Завершить капремонт подрядчик должен к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.