В Ногинске завершили капремонт Дома Куприянова XIX века

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Дом Куприянова на Рабочей улице, 51а, в Ногинске отремонтировали с сохранением исторического облика. В многоквартирном доме — памятнике регионального значения XIX века — обновили крышу, фасад и места общего пользования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация завершила все предусмотренные работы в Доме Куприянова по адресу: Ногинск, улица Рабочая, д. 51а. Здание относится к памятникам регионального значения и датируется началом — концом XIX века.

В ходе капремонта подрядчик отремонтировал крышу и фасад, обустроил отмостку, заменил входные двери и окна в местах общего пользования.

Особое внимание уделили сохранению исторического облика объекта культурного наследия. Материалы и технологии заранее согласовывали с профильными органами охраны культурного наследия. Отдельные элементы фасада восстанавливали по архивным данным и точным обмерам, чтобы достоверно передать первоначальные архитектурные детали.

Ремонт позволил сделать дом комфортнее для жильцов и сохранить его историческую ценность как части архитектурного наследия Ногинска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.