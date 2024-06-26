В Ногинске завершается капремонт стадиона «Старт»

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов, депутаты-единороссы Анна Кириллова, Анатолий Лебедев, координатор партийного проекта «Спортивный край» Сергей Жулябин и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Печенкин проконтролировали ход капремонта стадиона «Старт» в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Строительство находится на завершающем этапе. Готовность объекта составляет 84%, сейчас работы ведутся силами 20 рабочих и двух единиц техники.

В обновленном помещении будут размещены спортивные и тренажерные залы. Футбольное поле с искусственным покрытием будет оборудовано системой подогрева, а по периметру разместят беговые дорожки для легкоатлетов.

Также будут установлены универсальная спортивная площадка, воркаут-площадка с уличными тренажерами и крытая хоккейная коробка, что позволит заливать лед уже при плюс 5 градусах. Таким образом, увеличится продолжительность спортивного сезона.

«Осмотрели новое здание — просторные залы, раздевалки, душевые. Получился современный комплекс, который дополнит спортивную инфраструктуру округа. Ожидаем, что футбольное поле, само здание и благоустройство территории вокруг будут сданы в середине августа. Кроме ледовой арены. Она будет готова к концу года, ориентируемся на ноябрь. Останутся еще работы по наведению порядка вокруг комплекса», — рассказал Владимир Хватов.

В рамках сбора наказов граждан, от жителей Богородского городского округа в народную программу партии поступило более 1400 предложений и инициатив, затрагивающих различные сферы жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.