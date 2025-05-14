В Ногинске зафиксировали рекордный рост стоимости участка на торгах

За три предпраздничных дня — с 5 по 7 мая — комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 45 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 30 соток для индивидуального жилищного строительства. Данный объект расположен в Богородском городском округе, близко к центру города Ногинск. Стартовая цена ежегодной арендной платы составляла 717 228 руб. / в год.

В аукционе приняло участие 3 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился почти в 9 раз и составил более 6 млн рублей в год. После заключения договора аренды земельного участка посредством проведения аукциона возможен выкуп земельного участка, при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.