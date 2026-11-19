Демонтаж аварийного дома №23 на улице Советской Конституции в Ногинске планируют завершить до конца 2026 года. Жильцы 30 квартир уже переехали в новостройки, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Ногинске сносят трехэтажный кирпичный дом №23 на улице Советской Конституции. Здание 1930 года постройки площадью более 1790 кв. м признали аварийным из-за значительного износа строительных конструкций.

Жильцы 30 квартир переехали в новые дома №4б и №4а на улице Юбилейной по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2026 годы». После расселения здание включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Сейчас дом демонтируют, затем территорию очистят от строительного мусора. Работы планируют завершить до конца 2026 года.

Всего в Богородском городском округе выявили 388 объектов незавершенного строительства. Из них 259 снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства — это 67% от общего числа. Работу продолжат.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.