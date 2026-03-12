В Ногинске продолжают капремонт спорткомплекса «Знамя»

Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» продолжается в Ногинске Богородского округа. 11 марта депутат округа Ольга Попова и заместитель главы Сергей Пастухов проверили ход работ на объекте. Завершить обновление планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании спорткомплекса идет масштабная реконструкция. Сейчас на площадке работают 55 человек, задействованы четыре инженерно-технических специалиста и две единицы строительной техники.

На первом этаже выполняют штукатурные работы, монтируют вентиляцию, готовят полы под заливку подбетонки и укладывают утеплитель. На втором этаже ведут монтаж электрических систем, продолжают штукатурные работы и усиливают колонны. На третьем этаже также проводят штукатурку стен и усиление конструкций.

Демонтаж завершен на 70%. Общестроительные работы выполнены на 16,9%. После ремонта в комплексе откроют современный зал для борьбы, полностью обновят тренажерный зал и модернизируют большой зал для занятий хоккеем на траве, волейболом, футболом и другими командными видами спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.