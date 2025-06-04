В Ногинске продолжается строительство школы имени Героя РФ Максима Сураева

В настоящее время на ул. Кирова в Ногинске Богородского округа продолжается строительство центра образования № 5 им. Героя России Максима Сураева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На стройплощадку вместе с представителями министерства строительного комплекса Московской области приехал заместитель главы Богородского округа Анатолий Шуть, чтобы проверить ход работ.

На сегодняшний день строительные работы выполнены на 75%. Сейчас на объекте ведутся облицовочные работы. На стройплощадке задействованы 250 человек.

Ранее было принято решение снести старое здание школы, которое пришло в ветхое состояние, и построить новое на 950 мест. Новую школу планируется открыть в этом году, к 1 сентября.

Согласно проекту предполагается, что здание будет 4-этажным, с двумя спортзалами и одним актовым, с пищеблоком, медпунктом и библиотекой.

Заканчивается монтаж двух лифтов. Все внешние коммуникации подведены. Идут монтажные работы внутри здания.

Также приступили к благоустройству территории. Для этих целей на следующей неделе на стройплощадку выйдут еще 25-30 работников. Заканчивается благоустройство внутреннего двора. Практически завершена установка площадки для баскетбола и волейбола, а также детской игровой площадки. Ориентировочно через месяц сделают футбольное поле с беговыми дорожками.

Школьники будут обучаться в одну смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.