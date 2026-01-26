В Ногинске продолжается капитальный ремонт спорткомплекса «Знамя»

Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» на улице Санаторная, 3 в Ногинске продолжается в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Богородском округе Подмосковья ведутся работы по капитальному ремонту спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя». Подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к устройству кирпичной кладки. Сейчас рабочие усиливают несущие конструкции, возводят перегородки и штукатурят стены. Общая строительная готовность объекта составляет 14,5%.

Ремонт проводится по государственной программе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Московской области. В ходе работ планируется заменить кровлю, инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери, а также выполнить фасадные и внутренние отделочные работы. Будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведено благоустройство территории. После завершения ремонта спорткомплекс получит новую мебель и спортивный инвентарь.

Здание комплекса построено в 1966 году, его площадь составляет 2 396,7 квадратных метров. Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.