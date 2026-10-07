В Ногинске отремонтировали кровлю дома 40А на улице Климова

Комплексный ремонт кровли дома 40А на улице Климова в Ногинске завершен. Площадь работ составила почти 940 кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В доме 40А на улице Климова в Ногинске полностью обновили крышу. Помимо ремонта кровли, здесь утеплили фасад. Все работы выполнены в полном объеме.

На крыше заменили стропильную систему, обрешетку и покрытие. Конструкции из обрезной хвойной древесины обработали огнезащитным составом. Поверх стропил уложили пароизоляцию, контробрешетку с вентиляционным зазором, обрешетку и профнастил с полимерным покрытием.

Старые материалы чердачного перекрытия демонтировали и вывезли. Для утепления уложили пароизоляцию, два слоя минераловатных плит толщиной по 100 мм и защитную мембрану. Конструкцию укрыли негорючим настилом для безопасного обслуживания кровли.

Семь слуховых окон собрали заново, шесть кирпичных вентиляционных шахт отремонтировали. Чугунные фановые трубы заменили полипропиленовыми с теплоизоляцией.

Обновили ограждения, снегозадержатели и пожарные люки. Вместо трех деревянных люков установили металлические противопожарные. По периметру кровли смонтировали стальное ограждение, на коньке — страховочный трос длиной 50 метров. Снегозадержатели в две нити защищают людей, автомобили и водосточную систему.

Наружную водосточную систему полностью заменили. Водосборные воронки, отводы, желоба и капельники изготовлены из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм с полимерным покрытием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.