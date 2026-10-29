В Ногинске отремонтировали четыре подъезда дома на Ремесленной улице

Ремонт всех четырех подъездов завершили в доме № 6 на улице Ремесленной в Ногинске. Рабочие обновили отделку и освещение, привели в порядок проводку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В четырех подъездах многоквартирного дома на улице Ремесленной, 6 в Ногинске выполнили комплекс штукатурно-малярных работ. Стены выровняли и покрасили в светлые тона, а также украсили декоративными элементами.

Провода уложили в пластиковые короба, что улучшило внешний вид помещений и повысило безопасность. Старые светильники заменили на энергосберегающие.

Жители отмечают, что после ремонта подъезды стали выглядеть опрятнее, а находиться в них стало приятнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.