В Ногинске Богородского округа ремонтируют крышу дома на Московской улице

Подрядчик ремонтирует скатную крышу дома № 3 на Московской улице в Ногинске в рамках региональной программы капремонта. Работы планируют завершить до 15 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В доме № 3 на Московской улице подрядчик меняет стропильную систему и готовит основание под кровельное покрытие. Демонтаж старых конструкций выполнен на 90%. Рабочие установили основные несущие элементы новой системы и крепят дополнительные связи и узлы, обеспечивающие ее жесткость.

Монтаж стропильной системы завершен на 75%. Подрядчик также приступил к устройству обрешетки, к которой затем прикрепят кровельное покрытие. Этот этап выполнен на 55%. Ремонт планируют завершить до 15 ноября.

Подрядную организацию выбрал фонд капитального ремонта Московской области по итогам конкурса. Качество материалов и соблюдение технологии регулярно проверяют представители ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.