В Ногинске Богородского округа капремонт СОК «Знамя» выполнили на 32%

Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» продолжается на улице Санаторная, 3, в Ногинске Богородского округа. Строительная готовность объекта превысила 32%, сейчас ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья по нацпроекту «Семья». На площадке задействованы 56 специалистов и две единицы техники.

В здании 1966 года постройки подрядчик полностью заменит кровлю, инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери. Также предусмотрены фасадные и внутренние отделочные работы, установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности, благоустройство прилегающей территории.

После завершения ремонта в спорткомплекс поставят новую мебель и спортивный инвентарь. Полностью завершить работы планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.