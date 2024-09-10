В Нижнем Новгороде снизилась стоимость квартир

Пресс-служба компании «Яндекс. Недвижимость» рассказала, что, по итогам августа, средняя цена за квадратный метр новых однокомнатных квартир в Нижнем Новгороде уменьшилась на 3,1% по сравнению с июлем, и составила 208 тыс. рублей. Этот город оказался единственным среди российских городов с населением свыше миллиона, где наблюдается снижение стоимости квадратного метра однокомнатного жилья, сообщает Газета.ru .

Согласно статистике, за последние 30 дней количество предложений однокомнатных квартир в новых жилых комплексах города увеличилось на 23,7%, что привело к снижению цен.

В Красноярске и также в Нижнем Новгороде наблюдается снижение цен на квадратные метры двухкомнатных квартир в новостройках. В Красноярске цены упали на 2,4% за месяц, достигнув 150 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде снижение составило 2%, до 178 тыс. рублей. Это падение цен связано с увеличением предложения на рынке, в том числе с появлением более доступных вариантов жилья. В Красноярске рост объема предложений составил 3,9%, тогда как в Нижнем Новгороде этот показатель увеличился на 7,3%.

В четырех российских мегаполисах наблюдается снижение медианной стоимости квадратного метра трехкомнатных квартир. Наибольшее падение цен на «квадраты» в новостройках зафиксировано, опять же, в Нижнем Новгороде, где они уменьшились на 1,7% за месяц, составив 171 тыс. рублей. В Красноярске цена снизилась на 1,1%, достигнув 144 тыс. рублей, в Уфе — на 0,9%, до 133 тыс. рублей, а в Ростове-на-Дону наблюдается незначительное снижение на 0,1%, до 135 тыс. рублей.

Стоимость квадратных метров студий снизилась в трех крупных городах. Наибольшее падение было зарегистрировано в Санкт-Петербурге, где цены снизились на 3% за месяц, достигнув 246 тыс. рублей. Также наблюдается уменьшение цен на квадратные метры новостроек Ростова-на-Дону, где стоимость упала на 1,7%, до 157 тыс. рублей, и в Москве, где снижение составило 1,3% за месяц, до 385 тыс. рублей.