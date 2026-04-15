В Наро-Фоминском округе с 2026 года расселят еще 5 домов

Пять аварийных домов дополнительно включили в программу переселения в Наро-Фоминском округе в 2026 году. Жителям предлагают несколько вариантов получения нового жилья в зависимости от формы собственности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу переселения вошли дома № 25, 27 и 29 на Московской улице в Наро-Фоминске, дом № 44 на Красной улице в Верее и дом № 21 на Дороховской улице в деревне Симбухово. Сейчас работа ведется уже по 31 аварийному дому на территории округа.

Заместитель главы округа Андрей Ковалько на личной встрече разъяснил жителям условия участия в государственной программе, порядок переселения и доступные меры поддержки.

Собственники могут выбрать жилищный сертификат, выкупную стоимость или получение нового жилья. При этом приобрести квартиру по сертификату можно только в Московской области и исключительно напрямую у застройщика. Жителям рекомендуют заранее определиться с вариантом переселения и оформить необходимые документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.