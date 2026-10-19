В Наро-Фоминском округе ремонтируют лицей имени Веры Волошиной

Капремонт лицея в Головково начался этой осенью. Подрядчик демонтирует внутренние перегородки и стяжку, монтирует лотки электроснабжения и слаботочных систем. Также начался ремонт кровли.

17 октября здание осмотрели депутат Московской областной думы Роман Шамнэ, заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина, местные депутаты, представители группы общественного контроля и активные жители. Участники инспекции обсудили с подрядчиком текущие вопросы и оценили темпы работ.

Отдельное внимание уделили организации учебного процесса на время ремонта. Родители задали вопросы о том, как сейчас учатся дети из Головково, и получили разъяснения. За ходом ремонта продолжают следить ответственные службы и жители.

Работы проходят в рамках подмосковной программы капитального ремонта образовательных учреждений, которая действует с 2021 года. Ее цель — привести школы и лицеи к современным стандартам и создать комфортные и безопасные условия обучения.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.