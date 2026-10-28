В Наро-Фоминском округе ремонтируют лицей имени Веры Волошиной
Фото - © Пресс-служба администрации НФГО
Временно исполняющий полномочия главы Наро-Фоминского городского округа Андрей Ковалько проверил ход капитального ремонта лицея имени Героя России Веры Волошиной в деревне Головково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Подрядчик демонтирует перегородки и стяжку, монтирует лотки электроснабжения и слаботочные системы, ремонтирует кровлю. Пока основные изменения происходят внутри здания.
Лицей имеет агропромышленный профиль: школьники работают в теплицах и изучают основы сельского хозяйства. Андрей Ковалько обсудил с директором Татьяной Хударовой проект фасада. Его цветовое решение отражает профиль учебного заведения.
Ковалько также поддержал идею разместить на одной из стен мурал с изображением Героя России Веры Волошиной. Разведчица погибла в этих местах в ноябре 1941 года. Изображение призвано сохранить память о ее подвиге.
Капремонт проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.
Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.