сегодня в 15:19

В Наро-Фоминском округе объявили конкурс на капремонт лицея

Конкурс на капитальный ремонт лицея имени Героя России Веры Волошиной объявили в деревне Головково Наро-Фоминского городского округа. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт здания с поставкой необходимого оборудования.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила:

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту лицея в деревне Головково Наро-Фоминского городского округа», — сказала Журавлева.

Общая площадь здания составляет 4917,2 кв. м. В лицее предусмотрено размещение трех групп дошкольного образования. Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области. Завершить ремонт планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.