сегодня в 14:31

В Наро-Фоминском округе капремонт школы № 5 выполнили на 60%

Капитальный ремонт средней школы № 5 на улице Профсоюзной в Наро-Фоминске завершили более чем на 60%. Работы проводят по госпрограмме за счет бюджета Московской области, окончание намечено на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов. Строительная готовность здания уже превысила 60%. Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств регионального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.