В Наро-Фоминском округе капремонт детсада выполнен на 75%

Капитальный ремонт детского сада №22 при Апрелевской школе №3 в Апрелевке выполнен более чем на 75%. Работы проводят по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад расположен на улице Пойденко, 8 в Апрелевке Наро-Фоминского округа. Сейчас на объекте завершаются кровельные работы. Фасад здания обновлен на 35%, продолжается отделка помещений на первом и втором этажах, а также монтаж инженерных сетей. Общая строительная готовность превышает 75%.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.