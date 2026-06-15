В Наро-Фоминском округе готовность школы №5 превысила 70%

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Капитальный ремонт средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов продолжается в Наро-Фоминске на улице Профсоюзной. Строительная готовность здания превысила 70%, открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года. Работы ведутся по госпрограмме за счет бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании полностью завершен демонтаж внутренних конструкций. Сейчас строители выполняют общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации, ремонтируют кровлю и благоустраивают прилегающую территорию.

«На объекте задействовано более 70 человек и 4 единицы техники. Завершен демонтаж внутренних конструкций. Ведутся общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, ремонт кровли, работы по благоустройству прилегающей к школе территории», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе капитального ремонта обновят входные группы, заменят системы канализации, отопления и вентиляции. После завершения работ в школе установят современную мебель и оборудование, а территорию вокруг здания приведут в порядок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.