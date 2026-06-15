В Наро-Фоминском округе готовность школы №5 превысила 70%

сегодня в 17:22

Готовность капитального ремонта школы №5 в Наро-Фоминском округе превысила 70%. Участники рабочей встречи оценили ход работ и обсудили дальнейшие задачи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №5 Наро-Фоминска прошла рабочая встреча с участием подрядчиков, заместителей главы округа, педагогов и родителей. Участники осмотрели здание, прошли по этажам и проверили текущее состояние объекта.

Общая готовность школы превышает 70%. Ремонт кровли выполнен на 90%. В настоящее время строители ведут отделочные работы: укладывают плитку, готовят стены под покраску и монтируют электросети. После завершения капремонта здание значительно обновится как снаружи, так и внутри.

Подрядчик работает с опережением графика. В администрации подчеркнули, что при сохранении темпа важно обеспечить высокое качество работ. Родители и педагоги продолжают контролировать процесс. Обновленная школа откроется в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.