В Наро-Фоминске завершат капремонт школы №6 к середине августа

Капитальный ремонт школы № 6 в Наро-Фоминске планируют завершить в здании старшей школы к середине августа 2026 года. Ход работ проверили представители администрации округа, руководства школы и родители учеников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы округа Светлана Малыхина, начальник управления по образованию Анна Максимова, директор школы Оксана Очередная, педагоги и родители осмотрели здание старшей школы 1960 года постройки — блок «А». Подрядчик заверил, что работы завершат в срок, после чего специалисты помогут с переездом и приступят ко второй очереди капитального ремонта.

Этим летом строители также планируют начать ремонт крыши и фасада блока «Б». Малыхина отметила, что в рамках обновления особое внимание уделяют безопасности: в здании оборудуют дополнительные входы и выходы, которых ранее не было. Новый вход появится и со стороны стадиона, его оснастят домофоном с видеонаблюдением.

В блоке «Б», где расположены центральная часть школы и пищеблок, сейчас решают вопрос переноса кухни и столовой. Задача — обеспечить горячим питанием более тысячи учеников с первого учебного дня. Рассматриваются разные варианты, в том числе временная организация питания в отремонтированном актовом зале или сохранение пищеблока на прежнем месте на первый учебный триместр, пока демонтаж пройдет на других этажах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.