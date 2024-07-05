В Наро-Фоминске упразднят незаконно сформированный участок

Минэкологии Подмосковья поддержит исковые требования Наро-Фоминского городского прокурора о признании незаконным формирование земельного участка в деревне Софьино. Представители министерства вызваны в суд. Участок расположен в водоохранных зонах и даже частично — в акваториях водных объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура провела проверку законности формирования земельного участка площадью свыше 26 тысяч квадратных метров, предназначенного для сельскохозяйственного производства, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Земли принадлежат физическому лицу. Ранее наши специалисты определили границы береговых защитных полос и водоохранных зон реки Безымянной, которая протекает здесь, и образованного ею пруда. Эксперты установили, что большая часть участка приходится, как раз, на акватории и береговые зоны, а такие земли приватизации не подлежат».

В исковом заявлении прокуратура просит суд признать незаконным формирование земельного участка и изъять сведения о нем из Единого государственного реестра недвижимости, а значит, вернуть земли государству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.