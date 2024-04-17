В Наро-Фоминске рабочие приступили к фасадным работам в здании школы

В рамках президентской программы по капремонту школ в Наро‑Фоминском городском округе в селе Новая Ольховка продолжается капитальный ремонт здания школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На площадке более 45 рабочих и 2 единицы техники. Рабочие приступили к устройству фасада и кровли. На объекте также ведутся общестроительные и демонтажные работы.

В рамках капремонта на объекте планируется обновить фасад и кровлю, инженерные коммуникации, выполнить устройство перегородок и полностью обновить внутреннюю отделку.

Здание средней общеобразовательной школы было построено в 1987 году, а площадь 3-этажного здания школы более 4,5 тыс. кв. метров. Яркая и интересная школьная жизнь складывается из множества факторов. Создать для учащихся все условия для комфортного обучения и внеурочной жизни — одна из приоритетных задач.

Школа откроет свои двери 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.