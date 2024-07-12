В Наро-Фоминске продолжается ремонт кардиологического отделения

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В Наро-Фоминске на улице Ленина продолжается ремонт кардиологического отделения. Трехэтажное кирпичное здание было построено в 1904 году. На сегодняшний день рабочие заканчивают заливку фундамента и работу по усилению здания металлокаркасом. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На сто процентов выполнена заливка перекрытий, полностью готовы перегородки по всем трем этажам. И сейчас начнем штукатурить первый этаж», — рассказывает руководитель объекта Павел Пенькной.

Строители приступили к работам в феврале текущего года.

Идут работы и на кровле, скоро начнется монтаж оконных систем.

До сентября также должны быть завершены работы по закрытию теплового контура здания и монтажу инженерных систем. Вся внутренняя часть будет соответствовать брендбуку, утвержденному Министерством здравоохранения Московской области для круглосуточных стационаров

Работы идут в хорошем темпе. Строители работают на каждом этаже здания — от подвала до кровли, выполняя поставленные задачи.

Завершить работы планируется до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.