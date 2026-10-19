В Наро-Фоминске отремонтировали кровлю дома № 11 на улице Шибанкова

Управляющая компания «Нара» завершила ремонт крыши многоквартирного дома № 11 на улице Шибанкова в Наро-Фоминске. Кровлю подготовили к предстоящему осенне-зимнему сезону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Управляющая компания «Нара» выполнила все запланированные работы по восстановлению кровельного покрытия дома № 11 на улице Шибанкова в Наро-Фоминске.

Перед ремонтом представители компании провели серию встреч с инициативной группой жильцов. Затем специалисты обследовали кровлю и определили проблемные участки. При планировании работ приоритет отдали местам, где ранее возникали протечки.

Подрядчики устранили последствия повреждений и провели профилактические мероприятия для снижения риска новых протечек. Подготовка крыши к осенне-зимнему сезону особенно важна для комфорта и безопасности жителей верхних этажей.

Председатель УК «Нара» подчеркнул, что компания продолжает контролировать качество выполненных работ. При необходимости она примет дополнительные меры в рамках текущего обслуживания.

Жители отметили, что управляющая компания учитывала замечания инициативной группы. Это позволило сосредоточиться на наиболее проблемных участках кровли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.