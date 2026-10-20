В Наро-Фоминске контролируют ремонт кровли дома на Профсоюзной

Представители территориального управления обсудили с подрядчиком и жителями ремонт кровли дома № 14 на улице Профсоюзной в Наро-Фоминске после коллективных обращений жильцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминске продолжается ремонт кровли многоквартирного дома № 14 на улице Профсоюзной. Работы ведет фонд капитального ремонта.

Жители направили коллективные обращения, выразив обеспокоенность тем, что подрядчик не выполняет свои обязательства. В связи с этим представители территориального управления встретились с представителем подрядной организации и жильцами.

Участники обсудили ход ремонта, планируемые сроки сдачи объекта и компенсацию ущерба, нанесенного жителям из-за возникших сложностей. Все обращения официально зафиксировали, подрядчик принял их в работу.

Территориальное управление будет поддерживать связь с жителями для постоянного контроля ситуации. Также назначена дополнительная встреча, на которой планируют совместно осмотреть результаты выполненных работ.

Организаторы встречи подчеркнули, что ключевая задача — не только соблюсти сроки, но и обеспечить качество ремонта с учетом всех замечаний жильцов, надежность кровли и комфортные условия проживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.