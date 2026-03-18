В Наро-Фоминске к 1 сентября отремонтируют школу на улице Калинина

Капитальный ремонт школы для детей с ОВЗ на улице Калинина в Наро-Фоминске завершат к 1 сентября. Ход работ 16 марта проверил глава округа Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании обучаются ученики первых и вторых классов. По словам главы округа, в ходе ремонта полностью пересмотрена планировка помещений с учетом специфики учреждения.

«Директор школы Ирина Самусева поделилась обратной связью: педагоги в восторге от происходящих здесь изменений, отметив, в частности, перепланировку пространства. Теперь у каждого кабинета есть отдельный вход, нет проходных помещений — это очень важно с учетом специализации школы. Обсудили и цветовую гамму фасада: спокойные тона создают приятное сочетание. В вечернее время фасад будет подсвечен. Кроме того, появится дополнительное уличное освещение, что, несомненно, станет плюсом для жителей улицы. Соответствующее поручение уже дано начальнику территориального управления Наро-Фоминск Евгению Клюшкину. Наказ отремонтировать школу прозвучал от избирателей еще во время предвыборной кампании 2021 года и был включен в народную программу партии «Единая Россия». Отрадно видеть, как все планы с бумаги переходят в реальную жизнь. Первого сентября здесь начнется новая страница истории», — рассказал Роман Шамнэ.

В рамках работ обновляют фасад здания, монтируют архитектурную подсветку и дополнительное уличное освещение. Все изменения направлены на создание комфортной и безопасной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.