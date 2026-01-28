В Наро-Фоминске идет капремонт школы для обучающихся с ОВЗ

Капитальный ремонт обновит здание школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на улице Калинина в Наро-Фоминске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В первый день зимы подрядчик приступил к работам. Сегодня демонтаж — самая объемная и «грязная» часть — почти завершена. Внутри школу не узнать. На местах осталась лишь часть коммуникаций, которые необходимы строителям. Сейчас на объект завозят материалы, идет монтаж полов на втором этаже здания.

Работы стартовали первого октября, а их завершение намечено на сентябрь 2026 года. Подрядчиком выступает компания «СтройУниверсал», которая займется комплексным обновлением здания. Ремонт будет полным: от крыши до фундамента. В школе обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. Проблемы с протекающими трубами или старой электропроводкой уйдут в прошлое.

«В здании установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Для детей с ОВЗ безопасность — не просто слово, а необходимость. Новое оборудование позволит и учителям, и родителям быть спокойнее», — пояснил глава округа Роман Шамнэ.

Работы пройдут во всех внутренних помещениях. Это касается и спортивного зала, где дети занимаются адаптивной физкультурой, и пищеблока, где готовят завтраки и обеды. Школа станет не просто красивее, а комфортнее и функциональнее.

Помимо самого здания, преобразится и территория вокруг школы. Запланированы работы по благоустройству, а внутри появится новая мебель и оборудование.

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в День знаний педагоги и их воспитанники войдут в абсолютно новое здание: здесь изменится пространство — перепланировка уже началась, заменят внутренние коммуникации и оборудование, обновят кровлю и фасад. Проект современный, где продумано все до мелочей.