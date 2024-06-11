В Наро-Фоминске демонтировали два аварийных многоквартирных дома

В подмосковном городе Апрелевка завершен снос двух аварийных многоквартирных домов № 4 и 3. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры региона.

Многоквартирные жилые дома на улицах Танкистов и Пролетарская общей площадью 390 и 450 квадратных метров соответственно были построены в 1949 году. Со временем жилье пришло в негодность, объекты стали представлять опасность для жителей и портить облик территории. В связи с моральным и физическим износом двухэтажные деревянные здания были признаны аварийными, подлежащими сносу и включены в перечень объектов для ликвидации.

В 2023 году были выполнены работы по расселению жильцов. Весной текущего года произведен демонтаж. На сегодня территория свободна от аварийных зданий и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству.

Всего на территории Наро-Фоминского городского округа было выявлено 133 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 76 объектов, что составляет 57% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.