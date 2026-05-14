В Мытищах завершили кадастровые работы в инвест-отеле

Специалисты БТИ Московской области провели кадастровые работы и техническую инвентаризацию 16-этажного многофункционального здания на улице Троицкая в Мытищах. Объект подготовлен к дальнейшему оформлению документов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Сотрудники Мытищинского филиала ГБУ «БТИ Московской области» выполнили замеры всех помещений, подготовили поэтажные планы и экспликации, а также оформили технический паспорт и технический план здания.

Площадь инвест-отеля бизнес-класса составляет 27 676 кв. м. В комплексе представлены различные форматы размещения — от студий до просторных номеров формата 3 евро. Здание спроектировано таким образом, что из всех номеров открываются виды на город, на первых этажах размещена гостиница. Территория благоустроена, рядом находятся детские сады, школы, медицинские учреждения, магазины и кафе.

Заказать услуги БТИ Московской области можно на сайте https://mobti.ru/, в филиалах и окнах БТИ в МФЦ https://mobti.ru/filialy/, а также по телефонам горячей линии: +7 (800) 444-96-50, +7 (498) 602-31-14 и +7 (498) 568-88-88. Дополнительная информация доступна в чат-боте Макс @MyBTIServices_bot.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.