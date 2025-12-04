В Мытищах завершили 80% строительства котельной для ЖК «Мытищи Парк»

Строительная готовность котельной в ЖК «Мытищи Парк» достигла 80%. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы и благоустройство территории. Завершить строительство планируется в первом квартале 2026 года.

Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой строящиеся корпуса жилого комплекса и социальные объекты. В здании также предусмотрено хранение и обслуживание уборочной и аварийной техники. Для работы котельной не потребуется постоянное присутствие персонала, все процессы автоматизированы, что позволит снизить эксплуатационные расходы.

Главгосстройнадзор Подмосковья осуществляет надзор за строительством котельной и других объектов комплекса. Следить за ходом работ можно онлайн через приложение «Подмосковные стройки» на портале «Добродел». Голосовой помощник Алиса также получил доступ к сервису для информирования о ходе строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.