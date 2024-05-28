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В Мытищах завершено строительство детсада на улице Колпакова

Строительство детского сада на улице Колпакова завершено в Мытищах. Рабочие проводят пусконаладку инженерных сетей и оборудования. Новый объект сможет принять 250 малышей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте все строительно-монтажные работы завершены. Ведется пусконаладка инженерных сетей, сборка и расстановка мебели», — уточняется в сообщении.

В новом детском саду разместились все необходимые помещения для воспитанников: игровые, спальни, раздевалки, буфеты, залы для занятий музыкой и физкультурой. На прилегающей территории появились игровые и спортивные площадки, где установлены теневые навесы, песочницы, детские игровые комплексы. Общая площадь трехэтажного здания составляет более 3,5 тыс. кв. метров.

Открыть детский сад планируется в сентябре текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.