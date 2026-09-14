В Мытищах ввели в эксплуатацию дом в ЖК «Пироговская Ривьера»

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию десятиэтажного дома на 480 квартир в ЖК «Пироговская Ривьера» в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома комфорт-класса в ЖК «Пироговская Ривьера». Проект реализовал специализированный застройщик «КОМФОРТИНВЕСТ» в городском округе Мытищи.

Десятиэтажный корпус рассчитан на 480 квартир, его общая площадь составляет 20 774 кв. м. В доме предусмотрены коммерческие помещения. На территории оборудовали велосипедные дорожки, детскую и спортивную площадки, а также 57 гостевых машино-мест. Для маломобильных жителей обустроили пандусы и понижающие площадки.

ЖК «Пироговская Ривьера» расположен в 12 км от МКАД по Осташковскому шоссе, на берегу Пироговского водохранилища. Комплекс включает 20 монолитно-кирпичных корпусов переменной этажности. На его территории уже работают детский сад, амбулаторный комплекс со взрослой и детской поликлиниками, магазины и пункты выдачи маркетплейсов, созданы зоны спорта и отдыха.

Подмосковные застройщики возводят социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.