В Мытищах в ЖК «Ярославский» завершается строительство школы

В первый день осени первый звонок прозвучит и еще в одной новой школе. В рамках Народной программы партии «Единая Россия» завершается строительство образовательного учреждения на 1650 мест в жилом комплексе «Ярославский», передает пресс-служба партии.

Образовательное учреждение готово на 95%. На данный момент идет финишная отделка внутренних помещений, что подразумевает укладку напольных покрытий, покраску стен, установку освещения и других элементов.

Также активно ведется расстановка новой мебели, создавая комфортные и функциональные учебные классы, и кабинеты для учащихся и преподавателей.

«Активно идет благоустройство территории. Готовность — 80%. Уложено основание под беговые дорожки, подготовлено покрытие футбольного поля. Пространства на улице у наших детей будет много — есть места для отдыха, игр, занятий спортом и общения», — сообщила секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Купецкая.

Работы по завершению строительства школы в ЖК «Ярославский» ведутся в строгом соответствии с графиком, и уже совсем скоро образовательное учреждение будет в полной готовности к принятию своих первых учеников.Депутатский корпус «Единой России» на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением наказов избирателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.