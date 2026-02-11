Фото - © Аукцион по продаже земельного участка площадью 9,1 соток для ИЖС в г.о. Мытищи/Комитет по конкурентной политике Московской области

В Мытищах участок для ИЖС продан на торгах за 7,5 млн рублей

В городском округе Мытищи на аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства финальная цена достигла 7,57 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 2 по 6 февраля 2026 года комитет по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов провел 111 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая цена зафиксирована на аукционе в Мытищах.

На торги был выставлен участок площадью 9,1 сотки в селе Марфино городского округа Мытищи. Стартовая цена составляла 2,4 млн рублей. В аукционе участвовали 34 претендента, итоговая стоимость участка выросла в три раза и составила 7,57 млн рублей.

Информацию о доступных участках и помещениях в Московской области можно найти на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Также актуальные лоты и сведения о торгах публикуются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.