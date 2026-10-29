В Мытищах строят жилой корпус на 979 квартир с магазинами и банком

Дом общей площадью более 62,6 тыс. кв. метров объединит шесть 12-этажных секций с подземным этажом. В нем предусмотрены 979 квартир и 38 помещений общественного назначения. Работы проходят под надзором Главгосстройнадзора Московской области.

На первых этажах разместят помещения для малого бизнеса — магазинов, офисов и предприятий сферы услуг. Проект предусматривает супермаркет и минимаркет, а в одноэтажной пристройке — отделение банка площадью около 200 кв. метров. Общественные помещения получат отдельные от жилой части входы.

Во дворе оборудуют площадки для детей разных возрастов — от малышей до трех лет до школьников. Также появятся места для отдыха взрослых и занятий физкультурой.

Одновременно в жилом комплексе строят первый корпус гаража на 573 машино-места. Общая проектная вместимость гаража составит 1825 машино-мест.

Строительство жилого дома началось в марте 2026 года. Завершить его планируют в четвертом квартале 2027 года.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.