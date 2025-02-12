В Мытищах строят учебный корпус действующей школы им Астрахова

В рамках программы реновации в подмосковных Мытищах девелопер возводит учебный корпус действующей школы № 10 им. А. К. Астрахова. Здание рассчитано на 200 учащихся 5-11 классов. Работы ведутся в рамках договора комплексного развития микрорайона 20, где девелопер уже расселил 57 семей из ветхих бараков, а сейчас возводит на территории современный жилой комплекс «Долина Яузы». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Строительная готовность нового учебного корпуса школы достигла 40%. На стройплощадке объекта задействовано 35 человек. В данный момент завершен монолитный каркас здания, строители закончили каменную кладку стен и перегородок и уже приступили к устройству кровли — готовность работ составила 25%. Параллельно осуществляется остекление и ведется монтаж инженерных систем.

Площадь четырехэтажного корпуса составит 3,7 тысяч кв. метров. В здании обустроят универсальные и специализированные кабинеты, лаборантские, учительскую. На втором этаже разместится большой центр детских инициатив, а на третьем этаже оборудуют переход между двумя корпусами. На каждом уровне корпуса появятся комфортные зоны отдыха, где ученики смогут отдохнуть. Питание будет организовано в просторной столовой на 200 посадочных мест.

Во дворе корпуса создадут пространство для занятий спортом и тихого отдыха. Для активного времяпровождения установят спортивные площадки с современным оборудованием и обустроят футбольное поле с искусственным газоном, а отдохнуть ученики смогут на скамейках возле школы. На прилегающей территории проведут озеленение — высадят молодые деревья и кустарники.

Жилой комплекс «Долина Яузы» находится в Мытищах, на границе с Москвой. Проект имеет удобную транспортную доступность: рядом выезд на МКАД и съезд на Ярославское шоссе. Вокруг живописная природа: за 10 минут можно дойти до набережной реки Яузы и Перловского парка. Дома выполнены в лаконичном европейском стиле с кирпичными фасадами и разноуровневыми балконами. На первых этажах корпусов откроются кафе, магазины и салоны красоты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.