В Мытищах сносят самовольные постройки

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В городском округе Мытищи приступили к ликвидации самостроя в деревне Подрезово. Решением Мытищинского городского суда строения признали самовольными и подлежащими сносу, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

На земельном участке правообладателем без разрешительной документации были возведены строения нежилого назначения — торговый объект и пункт общественного питания. Одноэтажные постройки частично располагались на землях общего пользования, государственная собственность на которые не разграничена.

В настоящий момент собственником проводятся необходимые мероприятия по демонтажу сооружений и расчистке участка от строительного мусора. Работы планируется завершить до конца месяца.

Всего на территории городского округа Мытищи было выявлено 456 объектов незавершенного, аварийного и самовольного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 316 объектов, что составляет 69% от общего количества.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.