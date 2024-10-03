В Мытищах сносят очередной хостел-самострой

Администрация городского округа Мытищи обратилась в городской суд Московской области с исковыми требованиями о расторжении договора аренды земельного участка, расположенного в деревне Горки, а также необходимости обязать вернуть земельный участок в государственную неразграниченную собственность в состоянии, пригодном для дальнейшего использования, признании объекта капитального строительства самовольной постройкой с дальнейшим его сносом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Здание было построено без разрешительной документации с нарушением градостроительного кодекса, а сам участок предназначен для ведения огородничества, на котором запрещается любое строительство капитальных объектов. Вместо этого здесь оказывали гостиничные услуги. Жители на протяжении долгого времени обращались с просьбами и жалобами на деятельность нерадивого предпринимателя.

В рамках рассмотрения судебного дела о сносе арендатор земельного участка, не дожидаясь вынесения судебного акта, принял самостоятельные меры к исполнению законного требования администрации и начал сносить незаконную постройку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.