2 августа в Подмосковье пройдет фестиваль йоги с лучшими учителями и мастерами

В парке Раздолье деревни Раздоры 2 июля с 9:30 до 18:00 на сцене амфитеатра и дополнительных площадках будут проходить различные мастер-классы, занятия и лекции-практикумы по йоге. Всего будет задействовано четыре площадки — главная сцена, шатер, детский шатер, благотворительный маркет, сообщают организаторы мероприятия.

«Я рада пригласить всех, кто хочет открыть для себя удивительный мир йоги. Я уверена, что каждый получит удовольствие от участия в Фестивале Йоги и унесет с собой частичку пользы от этого новаторского опыта. Вы можете попробовать разные стили йоги, расслабиться в гонг-медитации, встать на гвозди с абсолютным чемпионом мира и многое другое», — рассказала организатор фестиваля йоги, основатель сети йога-студий Анна Тресвятская.

Вход на фестиваль йоги бесплатный.

На благотворительном маркете можно купить товары местных мастеров и товары для здоровья.

Для детей подготовлена отдельная специальная программа. Формат мероприятия несет благотворительный характер Билет на фестиваль оформляется на сайте: https://yoga-reg.ru.

Подробное расписание и информация в тTelegram-канале: https://t.me/fest_yoga.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.