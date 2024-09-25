В Мытищах снесли незаконный терем

В Мытищах продолжается работа по ликвидации незаконных строений. В этот раз снесен незаконный терем в деревне Никульское на берегу Пяловского водохранилища, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Решение о признании объектов капитального строительства на этом участке самовольными постройками с прекращением права собственности владельцами и их сносе, а также истребованием земельного участка площадью 600 кв. м в государственную неразграниченную собственность принял Мытищинский городской суд по обращению прокуратуры.

Установлено, что здания не соответствуют строительным и градостроительным нормам. Кроме того, объект находится в 100-метровой полосе санитарной охраны Пяловского водохранилища, в пределах которой запрещено любое строительство.

Собственник самостоятельно не выполнил решение суда, которое было принято еще в декабре 2021 года.

В течение недели работы будут завершены.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.