В Мытищах снесли незаконный терем
Фото - © пресс-служба городского округа Мытищи
В Мытищах продолжается работа по ликвидации незаконных строений. В этот раз снесен незаконный терем в деревне Никульское на берегу Пяловского водохранилища, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Решение о признании объектов капитального строительства на этом участке самовольными постройками с прекращением права собственности владельцами и их сносе, а также истребованием земельного участка площадью 600 кв. м в государственную неразграниченную собственность принял Мытищинский городской суд по обращению прокуратуры.
Установлено, что здания не соответствуют строительным и градостроительным нормам. Кроме того, объект находится в 100-метровой полосе санитарной охраны Пяловского водохранилища, в пределах которой запрещено любое строительство.
Собственник самостоятельно не выполнил решение суда, которое было принято еще в декабре 2021 года.
В течение недели работы будут завершены.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.
«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.