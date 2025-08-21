В Мытищах снесли аварийный жилой дом № 18а на улице 3-я Крестьянская. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Трехэтажный жилой дом площадью порядка 1100 кв. м был построен в 1955 году. С течением времени критически снизились технические и эксплуатационные показатели кирпичного строения. Здание признали аварийным, после чего в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи на 2016–2026 гг.» были проведены необходимые мероприятия по расселению жильцов 7 квартир. Затем сооружение было включено в список для ликвидации и демонтировано во II квартале текущего года.

На сегодняшний день участок полностью освободили от застройки и расчистили от строительного мусора.

Порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен.

Всего в городском округе Мытищи выявлено 497 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 343 объекта, что составляет 69%от общего количества. Работы в данном направлении продолжаются.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.