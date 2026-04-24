В Мытищах проверили строительство школы на 850 мест

Строительство новой школы на 850 мест в ЖК «Мытищи Парк» проверила 22 апреля глава городского округа Юлия Купецкая. Образовательное учреждение планируют открыть в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новую школу возводят в молодом микрорайоне ЖК «Мытищи Парк». В сентябре 2025 года здесь уже открылся корпус школы № 9 на 1 100 мест, а сейчас продолжается строительство второго учреждения — на 850 учеников.

Глава городского округа Юлия Купецкая вместе с коллегами и депутатами осмотрела объект 22 апреля. На площадке завершены монолитные и кладочные работы, полностью завезены стеклопакеты. Строители приступили к внутренней отделке и монтажу инженерных систем.

В ближайший месяц подрядчик планирует установить металлоконструкции и обустроить кровлю над амфитеатром, который в дальнейшем станет актовым залом. Подобное решение уже применили в соседней школе на 1 100 мест.

«В мае подрядчик приступает к выполнению работ по благоустройству территории. Открытие образовательного учреждения планируется в 2027 году», — отметила Юлия Купецкая.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.