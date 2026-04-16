В Мытищах проверили строительство школы на 600 мест

Строительство школы на 600 мест в ЖК «Пироговская Ривьера» проверили 15 апреля в городском округе Мытищи. Объект осмотрели глава округа Юлия Купецкая, городской прокурор, представители Главгосстройнадзора и депутатского корпуса. Открытие учреждения запланировано на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа рассчитана на 600 учеников. После ввода в эксплуатацию дети смогут учиться рядом с домом и не тратить время на дорогу.

До конца апреля на объекте планируют полностью завершить фасадные работы. Подрядчик увеличивает число рабочих, чтобы ускорить внутренние процессы: прокладку инженерных сетей, отделку классов, установку сантехники и устройство пола в актовом зале.

Здание будет переменной этажности — от трех до четырех этажей. Помимо учебных кабинетов, здесь оборудуют лаборатории, компьютерные классы, спортивные и актовый залы. На прилегающей территории разместят спортивное ядро и игровые площадки.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.