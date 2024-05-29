В Мытищах проверили готовность капремонта детского сада

В рамках народной программы «Единой России» активисты партии провели мониторинг хода капитального ремонта дошкольного отделения «Дюймовочка». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

За длительное время эксплуатации многое в помещениях пришло в непригодность к использованию и здание детского сада требовало кардинальных изменений.

«Подрядчик уже провел большой объем работ — полностью заменил перекрытие полов и инженерные коммуникации, возвел новые стены и сделал удобную планировку помещений. На сегодняшний день ведутся отделка фасада и внутренних помещений, а также благоустройство прилегающей территории», — сказала секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Купецкая.

Обновленный детский сад откроет свои двери для дошколят уже 1 сентября 2024 года.

Народная программа «Единой России» включает в себя наказы жителей, которые партия собирала перед выборами депутатов Госдумы. Депутатский корпус и партийный актив продолжает следить за сроками и качеством работ на объектах, строящихся по наказам жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.