В Мытищах продолжается реализация программы капитального ремонта

сегодня в 18:57

Реализация программы капитального ремонта продолжается в городском округе Мытищи. В текущем году обновляют 154 многоквартирных дома, при этом порядка 80% запланированных работ уже успешно выполнено. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, в поселке Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище» на завершающей стадии находятся работы в доме 13А на Сорокинском шоссе. Этот дом постройки 1967 года. Здесь проводится комплексный ремонт фасада с использованием современной бескаркасной системы утепления, замена оконных и дверных блоков, а также обновление отмостки здания.

«Претензий к подрядной организации со стороны жителей нет, работы выполняются в полном объеме», — отметила мастер участка «ГЖЭУ-4» Лариса Асеева. Завершить работы запланировано до 15 октября.

Программа капремонта помогает значительно повысить комфорт проживания населения Мытищ и продлить срок службы жилых зданий, построенных много десятилетий назад.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.