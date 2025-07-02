В Мытищах продолжается обновление многоквартирных домов

В доме 28/2 на Новомытищинском проспекте до конца июля будут выполнены все внутренние работы по благоустройству входных групп и лестничных пролетов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом квартале уже проведены достаточно большие работы по капитальному ремонту зданий. Обновлены фасады и кровля. В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» управляющая компания при совместном финансировании муниципалитета проводит работы по ремонту подъездов.

«Данные дома старой постройки, они достаточно сильно изношены, — рассказал главный инженер УК „Сукромка“ Андрей Еременко. — По этому адресу уже заменили кровельное покрытие и проводку, идет обновление фасада. Кроме того, восстановили штукатурный слой, меняем почтовые ящики, красим стены и потолки, обновим перила, полностью отремонтируем входную группу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.