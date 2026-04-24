В Мытищах построят участковый пункт полиции в ЖК «Мытищи Парк»

Участковый пункт полиции откроют в жилом комплексе «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание для размещения участкового пункта возводит застройщик жилого комплекса. 22 апреля глава городского округа Юлия Купецкая вместе с коллегами и депутатами проверила ход работ на объекте.

В настоящее время завершены монолитные работы и каменная кладка, выполнено устройство кровли. В ближайшее время строители приступят к остеклению, черновой отделке и прокладке инженерных коммуникаций.

«Наш округ развивается, строятся дома, появляются новые микрорайоны, в них мы открываем участковые пункты, чтобы сотрудники этой службы работали в комфортных условиях, а у жителей в шаговой доступности была возможность попасть к своему участковому», — отметила Юлия Купецкая.

В администрации подчеркнули, что создание таких объектов позволяет обеспечить безопасность и доступность правоохранительных органов для жителей новых кварталов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.